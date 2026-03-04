Volg Hart van Nederland
Man en vrouw overleden bij zwaar ongeluk in Ambt Delden

Ongeluk

Vandaag, 10:28 - Update: 44 minuten geleden

Bij een zwaar eenzijdig ongeval in Ambt Delden (Overijssel) zijn woensdag een man en een vrouw om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde aan de Almelosestraat.

Het ongeval vond plaats rond 08.00 uur. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt op dit moment onderzocht. Een correspondent ter plaatse meldt dat de bestuurder de macht over het stuur kwijtraakte en vervolgens in de berm terechtkwam. Daarna kantelde de auto tegen een boom.

Voor het onderzoek zoekt de politie getuigen die de zwarte Mazda hebben zien rijden kort voor 08.00 uur vanuit Bornebroek richting Delden. Door het verkeerstechnisch onderzoek is de weg volledig afgesloten.

