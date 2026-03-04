Automobilist (37) overleden na botsing met vrachtauto op N273 in Limburg

Een 37-jarige man uit Roggel is woensdagmiddag overleden na een aanrijding met een vrachtauto. Dat gebeurde op de N273 in het Limburgse Beegden, meldt de politie. Die doet onderzoek en daarom blijft de weg in beide richtingen voorlopig afgesloten.

De personenauto zou frontaal op de vrachtauto zijn gebotst, meldt L1 Nieuws. De politie zelf kan nog niets zeggen over de toedracht van het ongeval. De chauffeur van de vrachtauto is ongedeerd gebleven.