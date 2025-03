Burgemeester Vlaardingen over 1 aprilgrap: 'Hebben we achteraf gezien fout gedaan'

Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen baalt dat hij tijdens de voorbereidingen van de 1 aprilgrap over de zogenaamde naamsverandering van Café Mes niet heeft aangevoeld dat het geen goed idee was. "Ik neem het mezelf kwalijk dat ik dat fingerspitzengefühl daar niet had", zei Wijbenga dinsdag in de talkshow Beau op RTL 4.

Minister Eppo Bruins is kritisch op het misleiden van de media door de gemeente Vlaardingen. Zijn reactie zie je in de video bovenaan dit artikel.

De grap was bedoeld om aandacht te vragen voor wapenbezit onder jongeren, maar leidde tot veel verontwaardiging bij verschillende media die over de naamsverandering hadden bericht. De burgemeester legde bij Beau uit dat het idee controversieel was toen het geopperd werd en dat er bedenkingen waren, maar dat uiteindelijk toch is besloten ermee door te gaan.

'Niet meer liegen'

Dat de gemeente ook na vragen van de media erbij bleef dat het geen grap was, "hebben we achteraf gezien fout gedaan. Dat we dat hebben volgehouden, is niet goed", aldus de burgemeester. Op de vraag hoe de gemeente nu verder moet, zei Wijbenga dat er in ieder geval niet meer zal worden gelogen. De Vlaardingse campagne tegen wapenbezit gaat wel door, stelde hij, "want het is echt erg wat er in steden aan de hand is". Zo worden in Vlaardingen volgens de burgemeester wekelijks messen in beslag genomen bij fouilleringsacties.

ANP