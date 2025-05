Burgemeester van Tilburg legt taken neer om 'intensiteit van het werk'

Theo Weterings, de burgemeester van Tilburg, legt zijn taken per 31 augustus neer. De 66-jarige burgemeester ervaart "de intensiteit van het werk en de lange werkweken steeds meer als een beperking", zo schrijft hij dinsdag in een brief aan de inwoners van Tilburg.

"Gelet op mijn leeftijd en de wens om samen met mijn echtgenote de komende jaren tijd en ruimte te hebben voor gezamenlijke activiteiten die ons plezier en levensgeluk brengen, heb ik aan Zijne Majesteit de Koning gevraagd mij per 31 augustus aanstaande ontslag te verlenen als burgemeester van Tilburg."

VVD'er Weterings werd in november 2017 burgemeester van de Brabantse stad. In 2023 begon hij aan zijn tweede termijn van zes jaar. In totaal werkte hij 43 jaar voor lokaal en regionaal openbaar bestuur, zo schrijft hij in zijn brief.

"Werken voor Tilburg, de stad waar ik geboren en getogen ben, heb ik de afgelopen jaren met veel plezier gedaan. De contacten met vele stad- en dorpsgenoten waren even openhartig als plezierig", aldus Weterings, die Tilburg typeert als "een stad die zichzelf elke keer opnieuw uitvindt, ietwat tegendraads is en lef toont in de keuzes die ze maakt. En bovenal de stad van de Tilburgers: inwoners met een groot hart die altijd voor een ander klaarstaan."

