Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ook schadevergoeding bij verlies broer of zus: wet wordt aangepast

Beleid

Vandaag, 14:12 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Ook broers en zussen krijgen straks standaard recht op een schadevergoeding als een dierbare door toedoen van een ander overlijdt of ernstig gewond raakt. De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met een wetswijziging om dat te regelen, meldt demissionair staatssecretaris Arno Rutte (Justitie, VVD).

Sinds 2019 is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor 'affectieschade', het leed dat iemand ervaart als een dierbare overlijdt of blijvend ernstig gewond raakt. De dader moet die vergoeding betalen, en die ligt vast tussen de 12.500 en 20.000 euro.

Pijnlijk en onrechtvaardig

De wet werkt, schreven onderzoekers vorig jaar. Toch was het lastig uit te leggen waarom broers en zussen van slachtoffers niet automatisch recht hadden op een vergoeding. De Tweede Kamer drong daarom aan op uitbreiding, en het kabinet beloofde al eerder dat dit geregeld zou worden. Dat broers en zussen tot nu toe werden uitgesloten, kan "zeer pijnlijk en onrechtvaardig" voelen, zegt staatssecretaris Rutte in een verklaring. "Met dit wetsvoorstel wordt de positie van broers en zussen als nabestaanden versterkt."

Vanaf maandag kan iedereen reageren op het wetsvoorstel. Daarna moet het nog worden beoordeeld door de Raad van State en vervolgens door de Eerste en Tweede Kamer.

Door ANP

Lees ook

Pleegkinderen geslagen en gebeten door hond in gezinshuis, zelfde stichting drama Vlaardingen
Pleegkinderen geslagen en gebeten door hond in gezinshuis, zelfde stichting drama Vlaardingen
Zwaardere aanklacht voor verdachten zorgboerderij Wedde, slachtoffer met zwaar letsel
Zwaardere aanklacht voor verdachten zorgboerderij Wedde, slachtoffer met zwaar letsel
Psychologisch onderzoek voor verdachten mishandeling zorgboerderij Wedde
Psychologisch onderzoek voor verdachten mishandeling zorgboerderij Wedde

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.