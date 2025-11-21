Ook schadevergoeding bij verlies broer of zus: wet wordt aangepast

Ook broers en zussen krijgen straks standaard recht op een schadevergoeding als een dierbare door toedoen van een ander overlijdt of ernstig gewond raakt. De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met een wetswijziging om dat te regelen, meldt demissionair staatssecretaris Arno Rutte (Justitie, VVD).

Sinds 2019 is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor 'affectieschade', het leed dat iemand ervaart als een dierbare overlijdt of blijvend ernstig gewond raakt. De dader moet die vergoeding betalen, en die ligt vast tussen de 12.500 en 20.000 euro.

Pijnlijk en onrechtvaardig

De wet werkt, schreven onderzoekers vorig jaar. Toch was het lastig uit te leggen waarom broers en zussen van slachtoffers niet automatisch recht hadden op een vergoeding. De Tweede Kamer drong daarom aan op uitbreiding, en het kabinet beloofde al eerder dat dit geregeld zou worden. Dat broers en zussen tot nu toe werden uitgesloten, kan "zeer pijnlijk en onrechtvaardig" voelen, zegt staatssecretaris Rutte in een verklaring. "Met dit wetsvoorstel wordt de positie van broers en zussen als nabestaanden versterkt."

Vanaf maandag kan iedereen reageren op het wetsvoorstel. Daarna moet het nog worden beoordeeld door de Raad van State en vervolgens door de Eerste en Tweede Kamer.