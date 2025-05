Minister Brekelmans wil persoonlijk excuses aanbieden aan nabestaanden in Hawija

Minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) wil naar het Iraakse Hawija gaan om daar persoonlijk excuses aan te bieden. Dat zei hij donderdag in een debat in de Tweede Kamer over het rapport van de commissie-Sorgdrager. Die deed onderzoek naar de Nederlandse luchtaanval op de Iraakse stad in 2015 waarbij tientallen burgerdoden vielen.

Bekijk hierboven de korte reportage die we in 2019 maakten in verband met de presentatie van het rapport over het bombardement in Hawija.

Brekelmans stelde twee voorwaarden: het moet veilig zijn en hij wil kijken wat een goed moment is om te gaan. De minister heeft in maart al namens het kabinet excuses aangeboden voor het menselijke leed. De minister herhaalde die excuses tijdens het debat. Verscheidene partijen in de Kamer hadden bij de minister aangedrongen om naar Hawija af te reizen om daar verontschuldigingen aan te bieden.

Meer financiering

De minister wil de gemeenschap van Hawija ook gaan steunen. Hij wil zo de "excuses kracht bijzetten". Defensie heeft eerder een aantal infrastructuur- en werkgelegenheidsprojecten in de stad gefinancierd. Daarmee was 4,5 miljoen euro gemoeid. Brekelmans erkende dat de reacties daarop "gemengd" waren. Voor nieuwe projecten, waarvoor zo'n 10 miljoen euro beschikbaar is, wordt steun gezocht bij de lokale gemeenschap.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Individuele compensatie lastig vast te stellen

De Partij voor de Dieren, SP en DENK pleitten voor individuele compensatie voor slachtoffers. Dat ziet de bewindsman niet zitten. Het is heel lastig om dat tien jaar na dato vast te stellen, zei hij. Een aantal Irakezen probeert via de rechtbank in Den Haag alsnog een schadevergoeding af te dwingen. De commissie-Sorgdrager oordeelde dat de compensatie te laat en te weinig was.

Verder heeft Defensie de Kamer volgens het rapport "onjuist en onvolledig" geïnformeerd. Pas vier jaar na de aanval hoorde de Kamer dat er burgerslachtoffers waren gevallen. Brekelmans zegt "een heel duidelijke norm" te stellen als het gaat om het melden van burgerslachtoffers. Al bij een "vermoeden" moet de top van het ministerie worden geïnformeerd. De Kamer wordt binnen een week op de hoogte gesteld.

Ook steunde Defensie volgens Sorgdrager bij de aanval te veel op Amerikaanse inlichtingen. Volgens de minister blijft hij voor bepaalde informatie afhankelijk van andere landen. De aanval was rechtmatig, vindt hij.