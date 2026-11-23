Het dorp Moerdijk lijkt voorlopig toch te blijven bestaan. Het kabinet ziet na nieuw onderzoek voldoende perspectief om het dorp te behouden, omdat er voor de uitbreiding van het nabijgelegen haven- en industriegebied veel minder ruimte nodig is dan eerder gedacht. Een definitief besluit is er nog niet. Maandagavond werden inwoners tijdens een bijeenkomst bijgepraat over de plannen.

"Het is vanavond een belangrijke avond om de bewoners te informeren over waar we nu staan en waar we naartoe gaan, zodat mensen goed op de hoogte zijn van wat er staat te gebeuren", vertelde wethouder Danny Dingemans voor de bijeenkomst. " We gaan er op dit moment van uit dat het dorp kan blijven bestaan. Als gemeente gaan wij wel kritisch meekijken, zodat het dorp een leefbare toekomst heeft."

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Dubbel gevoel

Toch zijn de bewoners van Moerdijk nog niet gerust op de toekomst. De onzekerheid blijft : " Ik heb een dubbel gevoel bij vanavond . Enerzijds is het fantastisch als het dorp behouden kan blijven, maar aan de andere kant horen we vanavond ook wat er wel gaat gebeuren. Leefbaarheid is het belangrijkste van alles. Het afgelopen jaar was namelijk heel onzeker en stressvol. Dat is het nog steeds. Mensen weten niet of ze hier nog moeten blijven wonen."

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