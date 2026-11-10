Moerdijk mogelijk gered: kabinet ziet kansen om dorp te behouden

Het Brabantse dorp Moerdijk kan mogelijk toch blijven bestaan. Het kabinet zet in op behoud van het dorp, blijkt uit een brief van staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat) aan de Tweede Kamer. Volgens nieuwe berekeningen is het scenario waarin Moerdijk behouden blijft 'haalbaar'.

De toekomst van Moerdijk staat al langere tijd onder druk door plannen voor de uitbreiding van het haven- en industriegebied. Daarvoor zou veel extra ruimte nodig zijn, mogelijk ten koste van het dorp. Volgens De Bat laten nieuwe inschattingen echter zien dat het mogelijk is om het dorp te behouden.

Het kabinet wil niet dat er in Moerdijk nog grote nieuwe industriegebieden bijkomen. Plannen voor de grootschalige uitbreiding van de haven gaan ook niet door. Bedrijven die ruimte nodig hebben voor nieuwe, duurzame industrie moeten daarvoor op zoek naar een plek in een ander deel van Nederland.

Ook is er volgens het kabinet veel minder ruimte nodig dan eerder werd gedacht. Dat komt onder meer doordat batterijen steeds efficiënter worden en er minder wordt ingezet op waterstof. Daardoor is de eerder berekende ruimtebehoefte voor het industriegebied rond Moerdijk flink afgenomen.

Eerder werd een stemming over het mogelijke verdwijnen van het dorp nog uitgesteld.

Nog geen definitief besluit

Een definitieve beslissing is nog niet genomen. Eerst moet duidelijk worden hoe Moerdijk leefbaar kan blijven en welke toekomstmogelijkheden er zijn voor de industrie in de omgeving.

Pas daarna kan het kabinet een definitieve keuze maken over de toekomst van het dorp.