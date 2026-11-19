Het betaald parkeren in Nederland wordt in gemeentes steeds verder uitgebreid, wat kan rekenen op flink wat frustratie. Ook in Hilversum, maar voor hoe lang is nog maar de vraag. De lokale partij Stop Betaald Parkeren – VIP heeft namelijk 1 zetel gewonnen in de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Hilversum.

Afgelopen woensdag waren de verkiezingen. Een bewonersprotest groeide in Hilversum uit tot een heuse lokale politieke partij, die een einde belooft te maken aan het betaald parkeren in Hilversum. Gerke Kleinsmit is de voorzitter van de partij. "Echt ongelofelijk, in een keer de raad inkomen met een zetel", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Geen o ne-issuepartij

"We vinden dat het parkeren echt is doorgedrukt, zonder participatie. Nu heeft iedereen er last van." Het onderwerp leeft in de gemeente, merkt de partij. One-issuepartijen hebben we wel meer in Nederland, denk aan een partij als Partij voor de Dieren. Maar dat is Stop Betaald Parkeren niet meer, benadrukt Kleinsmit.

"We willen meenemen op alle dossiers dat er eerst geluisterd moet worden naar de inwoners, voordat er een beslissing wordt genomen. Het vertrouwen is gewoon weg."