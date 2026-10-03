Parkeren bij jou nog gratis? 'Betaald parkeren explosief toegenomen'

In steeds meer gemeenten wordt het lastiger om een plekje te vinden waar je gratis je auto kunt parkeren. De Telegraaf schrijft dat het oppervlak van vergunningsgebieden of betaalde zones in 4 jaar tijd toegenomen is met bijna 50 procent.

In Rotterdam protesteerden bewoners in september nog tegen de uitbreiding van het parkeerbeleid. De gemeente voert daar in alle wijken stap voor stap betaald parkeren in. Ook in Utrecht rolt de gemeente betaald parkeren uit over de hele stad. Amsterdam voert al jaren in steeds meer wijken en buitengebieden betaald parkeren in.

En niet alleen in grote steden moet de parkeermeter aan. Ook een aantal kleinere gemeenten heeft betaald parkeren ingevoerd, al gaat het daar over het algemeen om kleine gebieden.

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Te weinig parkeerplekken

Er rijden zo'n 10 miljoen voertuigen rond in ons land. Het oppervlak aan parkeerplekken is even groot als de gemeenten Amsterdam, Diemen en Amstelveen bij elkaar, aldus de krant.

Mobiliteitsadviesbureau Goudappel onderzocht dat het oppervlak van parkeerzones in 4 jaar tijd met bijna de helft is toegenomen. Het gaat bij die stijging niet om het aantal parkeerplaatsen, maar om het totale gebied.