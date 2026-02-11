Parkeerchaos in Den Haag: bewoners kunnen auto niet meer kwijt in eigen straat

Parkeerchaos in de Bautersemstraat in de Haagse wijk Rond de Energiecentrale. Op deze plek, vlak bij het centrum, kun je tot 18.00 uur nog gratis parkeren. Daar wordt massaal gebruik van gemaakt door mensen die in de stad moeten zijn. Tot grote frustratie van buurtbewoners, die hun auto daardoor niet meer in hun eigen straat kwijt kunnen.

Agnes van Duffelen woont aan de Bautersemstraat en heeft een kantoor aan huis. "Het lijkt hier wel een park and ride. Het gratis parkeren hier is ontdekt door de mensen die in de stad werken of willen zijn", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Als ik zelf 's ochtends wegga, heb ik 's middags geen plek meer. Ook bezoekers hebben geen parkeerplaats meer. Zelfs de invalideplaatsen worden zonder schaamte ingepikt."

Inmiddels heeft Agnes een eigen parkeerplaats in een garage gehuurd, op enkele minuten lopen van haar huis. "Dat is frustrerend, maar daar is gelukkig wel plek. En 's avonds is onze straat weer halfleeg. Deze hele situatie is niet fijn voor de leefbaarheid in de straat. Het is vervelend en zorgt voor onrust."

Betaald parkeren

Volgens bewoners is het invoeren van betaald parkeren overdag een simpele oplossing voor het parkeerprobleem. "We hebben het al vaak aangekaart bij de gemeente, maar we lopen iedere keer tegen een muur op. Blijkbaar is het erg ingewikkeld", legt Agnes uit. "Ik snap die mensen echt wel, zij kunnen nu gratis, dichtbij en makkelijk parkeren. Maar het is de taak van de gemeente om hiermee om te gaan en de straat leefbaar te houden."

De gemeente laat in een reactie weten dat zij als uitgangspunt betaald parkeren van 18.00 uur tot 24.00 uur hanteren. "Bewoners zijn in de avond vaak thuis en overdag niet, de grootste druk op het parkeren ontstaat dan in eerste instantie ook in de avond en nachtelijke uren. Wanneer betaald parkeren is ingevoerd, blijft de gemeente de situatie nauwlettend in de gaten houden. Mocht uit de evaluatie blijken dat uitbreiden betaald parkeren geen passend oplossing is, dan worden andere maatregelen onderzocht."