Amsterdammers zonder parkeervergunning moeten parkeren in piepkleine garage waar geen auto in past

In de Amsterdamse wijk Slotermeer dreigt vanaf 2 juni een parkeerprobleem. Bewoners met een garage krijgen geen parkeervergunning, ook niet als die ruimte al jaren dienstdoet als bijkeuken, opslag of hobbykamer. De gemeente vindt: je hebt een garage, dus daar kan je ook prima parkeren.

Maar in de wijk klinkt felle kritiek. Jeroen laat in bovenstaande video zijn garage zien, vol kasten en een pingpongtafel, allemaal spullen die niet in huis passen. De ingang is zo smal dat zijn auto er onmogelijk in kan. Ook andere buurtbewoners laten zich horen. Ze zijn niet tegen betaald parkeren, dat doen ze nu ook al in de blauwe zone, maar voelen zich compleet overvallen door de manier waarop de gemeente het doorvoert.

Auto past niet

Buurvrouw Joke woont hier al ruim 30 jaar. De garage werd ook toen ze haar huis kocht al niet als parkeerplek gebruikt. Ook haar auto past niet eens door de deur. Ze vindt het oneerlijk en onethisch dat ze nu ineens wordt afgerekend op iets waar ze geen invloed op heeft gehad.

Bewoonster Hilde sprak in bij de stadsdeelcommissie, maar kreeg weinig gehoor. Zelf zit ze met een elektrische auto die ze niet in haar garage kan opladen. Een aansluiting aanleggen kost veel geld en tijd en met haar huidige stroomaansluiting duurt een volle laadbeurt 21 uur.

Reactie Amsterdam

De gemeente Amsterdam laat weten dat de regel in principe klopt en is ontstaan om de openbare ruimte te ontlasten. Wel stelt de gemeente dat er uitzonderingen gelden als de garage vóór het invoeren van betaald parkeren is verbouwd of te klein is voor een auto. Bewoners kunnen dit melden en bij twijfel beoordeelt een onafhankelijk bureau dan de situatie. In Slotermeer zijn de garages mogelijk smaller dan 2,20 meter. Daarom hebben de bewoners mogelijk recht op een vergunning. Dat kan recht geven op een vergunning. Deze week worden de garages opgemeten.