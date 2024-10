Baudet verhoord door politie om filmpjes over Spreidingswet en non-binaire personen

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) is vrijdag verhoord door de politie in Amsterdam wegens een aangifte om twee filmpjes die dit jaar en vorig jaar november door zijn partij zijn gebruikt. Hij maakte het verhoor door de politie zelf bekend op X. Baudet was op het politiebureau aanwezig met Theo Hiddema, zijn advocaat en voormalig fractiegenoot in de Tweede Kamer.

In maart heeft de FVD-leider in een telefoongesprek met Kamervoorzitter Martin Bosma spijt betuigd voor hetgeen wat hij na een debat heeft gezegd tegen Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA (zie bovenstaande video).

Baudet wordt verhoord over twee filmpjes: een over de Spreidingswet, en een tweede filmpje over transgender en non-binaire personen. In de uitnodiging die de politie aan Baudet verstuurd heeft, staat dat FVD wordt verdacht van groepsbelediging en aanzetten tot haat. Baudet heeft de brief zelf online gezet.

De video over de Spreidingswet werd in het voorjaar meerdere keren uitgezonden op televisie in de Zendtijd voor Politieke Partijen. Het filmpje over transgender en non-binaire personen werd gebruikt op de Instagrampagina van Forum voor Democratie. Vanwege de filmpjes is drie keer aangifte gedaan.

Vervolging

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft de twee campagnevideo's van FVD als strafbaar beoordeeld. Justitie beoordeelt de video over de Spreidingswet als een uiting die aanzet tot haat tegen asielzoekers en groepsbelediging van asielzoekers. De andere video is volgens het OM een uiting die aanzet tot haat tegen lhbtiq+'ers en als een "discriminatoire belediging van een persoon".

De Amsterdamse politie gaat de drie bestuursleden van FVD als verdachten horen over de campagnevideo's die de partij heeft uitgezonden. Na die verhoren zal het OM een beslissing nemen over een eventuele vervolging, aldus een woordvoerder.

Hart van Nederland/ANP