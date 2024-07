Domper voor Thierry Baudet: FvD-school sluit voorlopig de deuren

Slecht nieuws voor Thierry Baudet: de Renaissanceschool van Forum voor Democratie moet de komende twee jaar de deuren sluiten. Het lukt namelijk niet om de financiering rond te krijgen, dat bevestigt voorzitter Ralf Dekker van het schoolbestuur na berichtgeving van De Stentor.

Momenteel zitten er in totaal 17 leerlingen op de school, die werd opgericht en gerund door leden van Forum voor Democratie. Het is volgens Dekker nog niet gelukt om in aanmerking te komen voor financiering van het rijk. "Je moet daarvoor voldoende ouderverklaringen verzamelen en dat is een vrij ingewikkelde procedure", laat hij weten.

De school is nog wel in overleg met de Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van Onderwijs om de Rijksfinanciering rond te krijgen, maar dat proces gaat volgens Dekker uiteindelijk zo'n twee jaar in beslag nemen. "Daarom gaat de school nu voor twee jaar dicht."

Heropening

Zeven leerlingen die in het laatste jaar zitten worden ondergebracht in een nieuwe particuliere B3-school, en de overige kinderen worden verdeeld over andere scholen. Dekker hoopt de school na twee jaar in een nieuw gebouw en met nieuwe leerlingen opnieuw te heropenen, maar geeft toe dat het "met onzekerheden omgeven" is.

De school werd in 2022 opgericht en richt zich op onderwijs zonder digitale hulpmiddelen. Ook is het doel om kinderen te onderwijzen met minder aandacht voor klimaatverandering en "wokepropaganda".