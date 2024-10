Nieuwe woordvoerder aangesteld op ministerie Asiel en Migratie om tekort op te vangen

Asielminister Marjolein Faber heeft er weer een woordvoerder bij, dat laat het ministerie Asiel en Migratie aan Hart van Nederland weten. Verschillende media lieten dinsdag weten dat het wel heel erg rustig aan het worden is op de communicatieafdeling van Asiel en Migratie, nadat van de oorspronkelijke vier woordvoerders er nu nog maar één over is. Nu komt er dus weer een woordvoerder bij.

De nieuwe asielnoodwet van het kabinet is in grote lijnen gepresenteerd. Premier Dick Schoof lichte tijdens zijn laatste wekelijkse persconferentie de plannen toe zonder in te gaan op de details. Hij vertelt hierover in de bovenstaande video.

Echt nieuw is de 'nieuwe' woordvoerder niet op het ministerie, hij werkte er al als persvoorlichter en schuift nu officieel een plekje door. Hierdoor heeft het ministerie weer twee actieve woordvoerders.

Voor de meeste mensen is het verschil tussen een persvoorlichter en een woordvoerder niet groot. Toch zijn er verschillen tussen de twee functies: een persvoorlichter werkt vaak op de achtergrond en bereidt bijvoorbeeld de antwoorden op vragen voor. Een woordvoerder heeft meer direct contact met de pers. Deze taakverdeling kan variëren per ministerie.

Het asielbeleid is momenteel het belangrijkste thema voor het kabinet. Hoewel Faber eerder een team van vier woordvoerders had, moet ze het nu doen met slechts twee woordvoerders. De situatie is nu 'best even pittig', geeft de leiding van de communicatieafdeling van het ministerie van Asiel toe tegenover RTL Nieuws.

Opvallend is dat één van de woordvoerders met verlof is gestuurd na terugkomst van vakantie. Het is niet duidelijk waarom dit verlof is ingesteld, maar het loopt in ieder geval tot 3 november. De tweede woordvoerder is momenteel met zwangerschapsverlof. Daarnaast heeft minister Faber ook geen politiek assistent meer, omdat hij niet door de veiligheidsscreening zou zijn gekomen.