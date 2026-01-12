Gemeenten willen Schiphol 's nachts dicht om slaap omwonenden

Vijftien gemeenten roepen op tot een nachtsluiting van luchthaven Schiphol van 23.00 tot 07.00 uur. Die maatregel zou moeten zorgen voor een betere nachtrust van de omwonenden. De oproep is gericht aan de formerende politieke partijen.

Volgens de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Leiden en Zaanstad veroorzaken nachtvluchten geluidsoverlast en verstoren ze de slaap van de omwonenden. Uit cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bleek dat er in 2024 maandelijks ruim 2.400 nachtvluchten startten en landden op de luchthaven.

Toenemende slaapverstoring sinds 2002

Het RIVM onderzocht eerder dat in 2020 meer mensen ernstige slaapverstoring door vliegtuiggeluid ervaarden dan in 2002. Volgens de gemeenten zou een nachtsluiting leiden tot een vermindering van de slaapverstoring bij ruim 20 procent van de 120.000 omwonenden.

Tienduizenden handtekeningen werden in 2024 gezet tegen de nieuwe Schiphol-aanvliegroute; Margreet van den Berg had er slapeloze nachten van:

2:11 Petitie tegen vierde aanvliegroute Schiphol aangeboden aan minister

Niet de eerste

De gemeenten willen niet dat de vluchten worden verplaatst naar de zogenoemde 'randen van de nacht', tussen 22.00 en 23.00 uur en tussen 07.00 en 08.00 uur. "Een volledige nachtsluiting dient daarom altijd gepaard te gaan met een daling van het totaal aantal vluchten", aldus de gemeenten.

Schiphol zou niet de eerste luchthaven met een nachtsluiting zijn. Op Heathrow Airport in Londen mogen vluchten niet landen voor 04.30 uur en niet opstijgen tussen 23.00 en 06.00 uur. En het vliegveld in Frankfurt is gesloten tussen 23.00 en 05.00 uur.