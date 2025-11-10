Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Uithoorn eist dat Schiphol zich aan geluidsregels houdt

Uithoorn eist dat Schiphol zich aan geluidsregels houdt

Beleid

Vandaag, 19:10

Link gekopieerd

De gemeente Uithoorn is de geluidsoverlast van luchthaven Schiphol zat en heeft een officieel handhavingsverzoek ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dat meldt de gemeente. Er zijn in de gemeente "grote zorgen over de verslechterde leefbaarheid in Uithoorn".

De gemeente eist dat de ILT direct overgaat tot handhaving van de herhaalde overschrijdingen van het toegestane geluidsniveau van Schiphol. De overlast voor Uithoorn komt van het luchtverkeer op de Aalsmeerbaan.

"De afgelopen jaren hebben we op allerlei manieren aandacht gevraagd voor de onacceptabele en onevenredig gegroeide overlast in Uithoorn", stelt de Uithoornse wethouder Schipholzaken Ferry Hoekstra. "Dit heeft nog steeds niet geleid tot acties die de overlast verminderen. Als gemeente staan we met onze rug tegen de muur en zien we geen andere uitweg dan te starten met deze juridische procedure."

Er wordt vaker geklaagd over geluidsoverlast cab Schiphol, er is zelfs aangifte gedaan van mishandeling:

Omwonenden Schiphol doen aangifte: 'geluidsoverlast is mishandeling'
0:35

Omwonenden Schiphol doen aangifte: 'geluidsoverlast is mishandeling'

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Veel meer geluidshinder omwonenden Schiphol'
'Veel meer geluidshinder omwonenden Schiphol'
Schiphol voelt zich geraakt door massale aangifte om geluidsoverlast
Schiphol voelt zich geraakt door massale aangifte om geluidsoverlast
Geluidsoverlast voor omwonenden Schiphol blijft meer dan beloofd
Geluidsoverlast voor omwonenden Schiphol blijft meer dan beloofd
Omwonenden Schiphol doen aangifte: 'geluidsoverlast is mishandeling'
Omwonenden Schiphol doen aangifte: 'geluidsoverlast is mishandeling'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.