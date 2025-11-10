Uithoorn eist dat Schiphol zich aan geluidsregels houdt

De gemeente Uithoorn is de geluidsoverlast van luchthaven Schiphol zat en heeft een officieel handhavingsverzoek ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dat meldt de gemeente. Er zijn in de gemeente "grote zorgen over de verslechterde leefbaarheid in Uithoorn".

De gemeente eist dat de ILT direct overgaat tot handhaving van de herhaalde overschrijdingen van het toegestane geluidsniveau van Schiphol. De overlast voor Uithoorn komt van het luchtverkeer op de Aalsmeerbaan.

"De afgelopen jaren hebben we op allerlei manieren aandacht gevraagd voor de onacceptabele en onevenredig gegroeide overlast in Uithoorn", stelt de Uithoornse wethouder Schipholzaken Ferry Hoekstra. "Dit heeft nog steeds niet geleid tot acties die de overlast verminderen. Als gemeente staan we met onze rug tegen de muur en zien we geen andere uitweg dan te starten met deze juridische procedure."

Er wordt vaker geklaagd over geluidsoverlast cab Schiphol, er is zelfs aangifte gedaan van mishandeling: