Overlast Schiphol? Minister doet suggestie om te verhuizen

Omwonenden van Schiphol moeten zich niet helemaal laten consumeren door overlast, zei minister Barry Madlener (Infrastructuur) bij het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. "Over 10 jaar is Schiphol nog steeds een grote luchthaven."

Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) confronteerde Madlener met uitspraken die hij deed in het tijdschrift Luchtvaartnieuws. Daarin vroeg de minister zich af of sommige omwonenden van de luchthaven niet beter kunnen verhuizen. "Als het je leven gaat bepalen, moet je je afvragen of het gezond is hier te blijven." De Hoop zei dat hij daar "verbijsterd" door is, en hij wees op de uitspraak van de rechter dat de overheid omwonenden beter moet beschermen tegen geluidshinder.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Madlener blijft bij zijn uitspraken. "Ik zeg dat omdat ik jarenlang makelaar ben geweest. Ik heb meegemaakt dat mensen heel moedig de strijd aangaan met een boze buurman of een fabriek, maar die strijd wordt niet gewonnen." De minister geeft zijn advies "uit medemenselijkheid, en niet om mensen als zeurpiet af te schilderen".

ANP