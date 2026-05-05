Albert Heijn gaat experimenteren met bodycams vanwege aanhoudende agressie

Supermarktketen Albert Heijn gaat starten met een pilot waarbij bodycams worden gedragen vanwege aanhoudende overlast, agressie en geweld tegen het personeel. Dat schrijft het AD dinsdag. Jaarlijks krijgt de supermarkt duizenden meldingen van medewerkers die worden uitgescholden of op een andere manier worden belaagd.

De proef start eerst in vier supermarkten in het centrum van Rotterdam en Amsterdam. Als die testperiode goed uitpakt, wordt het aantal winkels uitgebreid. Dat geldt alleen voor winkels waar beveiligers werken. De bodycams zullen dan ook alleen door beveiligers worden gedragen.

De eerste NS-hoofdconducteurs zijn inmiddels ook aan het werk met een bodycam, zo is te zien in bovenstaande video.

Privacy

De camerabeelden die worden gemaakt met de bodycams worden na veertien dagen verwijderd. De beelden kunnen alleen worden ingezien door de supermarktmanager en een "select aantal" mensen op het hoofdkantoor van Albert Heijn.

Eerder kondigde supermarktbedrijf Dirk al aan dat het ging werken met bodycams. In die supermarkt worden de camera's gedragen door supermarktpersoneel, maar Albert Heijn kiest voor ingehuurde beveiligers.