Albert Heijn verscherpt huisregels om agressie, geweld en overlast

Albert Heijn is helemaal klaar met klanten die agressie of geweld gebruiken tegen het personeel of overlast veroorzaken in de winkels. De supermarktketen komt daarom met strengere huisregels en maatregelen om haar personeel te beschermen.

Dat schrijft het AD maandag. Albert Heijn ontvangt jaarlijks meer dan duizend meldingen van werknemers die worden uitgescholden, bespuugd of geslagen. Uit een enquête onder het personeel is gebleken dat 70 procent het onprettig vindt om te werken met een naamkaartje. Ze kunnen daardoor makkelijker worden gevonden op social media.

Geen naamplaatjes meer

Om dat te voorkomen worden de naamplaatjes nu vervangen voor een variant met daarop de tekst 'Wij zijn Team Albert Heijn'. Daarnaast worden ook de huisregels aangepast. Zo mag je straks niet meer filmen in de supermarkt en worden klanten er bij de ingang op gewezen om het personeel met respect te behandelen. "Dat lost niet alles op. Maar voor collega’s is het wel een steun in de rug", aldus Albert Heijn-directeur Sonja Boelhouwer tegen de krant.

Albert Heijn is niet de eerste supermarkt die maatregelen neemt tegen agressie en geweld. Eerder nam Jumbo al extra maatregelen en werd personeel van Dirk uitgerust met bodycams.