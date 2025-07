Kamerlid Agnes Joseph stapt over van NSC naar BBB en houdt zetel

Tweede Kamerlid Agnes Joseph verlaat NSC en sluit zich aan bij BBB. Dat maakt de partij woensdagavond bekend. Joseph neemt haar zetel mee en komt op plek 8 van de voorlopige kieslijst van BBB.

Joseph is vooral bekend vanwege haar inzet rondom het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij stond ze soms tegenover NSC-minister en huidig lijsttrekker Eddy van Hijum. BBB steunde eerder haar pensioenplannen en was mede-ondertekenaar van een amendement dat deelnemers van pensioenfondsen inspraak wil geven over de overstap naar het nieuwe stelsel.

In de video hieronder legt Joseph uit waarom zij het pensioenplan noodzakelijk acht, ondanks dat de minister, vakbonden en werkgeversorganisaties er niks in zien:

2:52 Nieuw pensioenstelsel komt eraan, maar waar gaat er nou veranderen?

In de verklaring van BBB zegt Joseph: "Er staat te veel op het spel om eerst aan de zijlijn te moeten staan." Joseph had eerder al laten weten dat ze niet opnieuw op de kandidatenlijst van NSC wilde staan. Haar oude partij staat er momenteel slecht voor in de peilingen.

ANP