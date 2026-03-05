Volg Hart van Nederland
Rapport over moslimjongeren onder vuur door mogelijke belangenverstrengeling

Beleid

Vandaag, 16:55

Minister van Werk en Participatie Thierry Aartsen wil een herbeoordeling van een rapport over discriminatie van moslimjongeren dat een aantal weken geleden verscheen. Dit na aanleiding van berichtgeving van Trouw, waaruit blijkt dat er mogelijk sprake was van belangenverstrengeling.

Het onderzoek werd gedaan door het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). Dat platform krijgt subsidie van het ministerie voor onderzoek. ISN Academie, een onderdeel van de Turks-Nederlandse organisatie Islamitische Stichting Nederland, betaalde in het geval van de studie naar moslimjongeren ook mee.

Het geloof voor Nederlandse moslims is de laatste jaren belangrijker geworden, zoals te zien in deze video:

Nu blijkt dat de directeur van ISN Academie getrouwd is met de onderzoeker van KIS die bij de studie over moslimjongeren betrokken was. Dit was niet bekend bij het ministerie, aldus Aartsen. Naast een herbeoordeling wil Aartsen (VVD) ook dat KIS financieel onderzoek laat doen naar de studie en naar hoe KIS omgaat met integriteit.

Maatregelen

In een verklaring erkent KIS dat er een 'persoonlijke relatie' bestaat tussen de onderzoeker en de directeur. "In dit traject is onvoldoende onderkend dat hierdoor de schijn kan ontstaan dat het onderzoek niet onafhankelijk werd uitgevoerd." KIS snapt dat dit 'niet wenselijk' is en neemt maatregelen om een situatie als deze in de toekomst te voorkomen. Het kennisplatform staat nog steeds achter de conclusies van het rapport.

De onderzoeker werkte samen met anderen en de onafhankelijkheid van de studie is ook geborgd door de werkwijze en 'kwaliteitsprocedures' van KIS. Het is gebruikelijk dat maatschappelijke organisaties financieel bijdragen aan onderzoek, aldus het platform. ISN Academie heeft volgens KIS geen invloed gehad op de uitvoering, analyse of conclusies van dit rapport.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

