Aantal asielzoekers opnieuw veel lager dan in dezelfde week vorig jaar

Er zijn opnieuw veel minder asielaanvragen dan in voorgaande jaren. Zo'n negenhonderd mensen hebben afgelopen week asiel aangevraagd. En dat is voor die week het laagste aantal sinds 2020.

Het nieuwe kabinet is momenteel bezig om een noodwet te maken om de asielinstroom fors te beperken. In de bovenstaande video legt Elaine Mak, hoogleraar aan de universiteit, waarom die plannen een ernstige bedreiging vormen voor de rechtsstaat.

Uit cijfers van het ministerie van Asiel en Migratie blijkt dat er precies een jaar geleden ongeveer 1400 asielaanvragen werden gedaan in een week tijd. In de twee jaren ervoor, 2022 en 2021, werden in dezelfde week afgerond 1200 aanvragen geregistreerd. Ook in de laatste week van september en de eerste week van oktober waren er aanzienlijk minder aanvragen dan vorig jaar.

36.000 aanvragen tot nu toe

De wekelijkse cijfers worden gewoonlijk afgerond op honderdtallen. Als deze bij elkaar worden opgeteld, zijn er sinds het begin van dit jaar zo'n 36.000 asielaanvragen gedaan. De instroom ligt daarmee lager dan in 2022 en 2023. Tot voor kort was het opgetelde aantal aanvragen juist aanzienlijk hoger dan in vorige jaren, maar dat verschil is inmiddels bijgetrokken.

ANP/Hart van Nederland