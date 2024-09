Spijkenisse neemt 28 asielzoekers snel over uit Ter Apel

Omdat het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol zit, worden 28 mensen overgebracht naar Spijkenisse. De eersten komen er na het weekeinde aan. Ze kunnen waarschijnlijk drie maanden in een voormalige daklozenopvang aan de Industriestraat blijven. Het gaat om alleenstaande volwassenen.

De gemeente Nissewaard, waar Spijkenisse onder valt, zegt een uitdrukkelijk verzoek te hebben gekregen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De opvangorganisatie vroeg aan de Zuid-Hollandse gemeente "om mee te werken aan de urgente problematiek die zich momenteel afspeelt in Ter Apel".

Eerder deze week schoot de gemeente Stadskanaal al te hulp om asielzoekers op te vangen:

1:08 Stadskanaal stelt sporthal beschikbaar voor asielzoekers Ter Apel

Opvang eerder gebruikt

Het COA besloot maandagavond alleengaande mannen voorlopig buiten de poort te houden. Vrouwen, kinderen en kwetsbare personen kregen voorrang. Enkele tientallen mensen brachten de nacht door in een sporthal in Stadskanaal om te voorkomen dat ze buiten op het gras moesten slapen. "Het besluit van gecontroleerde toegang is genomen omdat de veiligheidsgrens is bereikt en er verder niet kan worden ingestroomd", stelt Nissewaard, en daarom heeft de gemeente de keuze gemaakt om bij te springen.

In het gebouw in Spijkenisse zijn eerder vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers opgevangen. "Beide keren is de opvang ordentelijk verlopen", aldus Nissewaard.

Zesde gemeente

Nissewaard is voor zover bekend de zesde gemeente die bereid is acuut asielzoekers uit Ter Apel over te nemen. Eerder stelden de gemeenten Utrecht, Nijmegen, Leiden, Meierijstad en Wierden opvangplekken beschikbaar. Verreweg de meeste gemeenten zeggen dat ze geen opvanglocaties hebben of dat die al helemaal vol zitten.

ANP