1300 inwoners Dongen willen asielopvang niet kwijt: 'Zijn geïntegreerd'

Noodopvang De Nestel in Dongen gaat sluiten en dat zorgt voor verdriet en verdeeldheid onder bewoners. De opvang biedt onderdak aan 150 asielzoekers en moet op 1 februari 2025 dicht. De Dongense Bea van Beers is een petitie gestart om het besluit terug te draaien en heeft al bijna 1300 handtekeningen binnen. "De bewoners zijn geïntegreerd in de gemeenschap, werken in Dongense bedrijven, en hun kinderen gaan hier naar school. Dit besluit is in- en intriest", zegt Van Beers.

De gemeenteraad blijft bij het standpunt "afspraak is afspraak". VVD, CDA en VPD stemden tegen verlenging van de opvang, verwijzend naar eerdere toezeggingen aan de inwoners. Volgens Bea van Beers ontbreekt het aan inhoudelijke argumenten: "Het lijkt wel of de politiek de ogen sluit voor de toekomst van deze mensen. Het verdriet is groot, zowel bij de bewoners als bij de betrokken Dongenaren."

Signaal afgeven

Ondanks de steunbetuigingen weten Van Beers en Matthieu Verlinde, mede-initiatiefnemer van de petitie, dat de kans op succes klein is. "De petitie is vooral bedoeld om een signaal af te geven en de bewoners van De Nestel een hart onder de riem te steken", zegt Verlinde. Ondertussen blijft de sluiting een gevoelig onderwerp dat het dorp ook verdeelt.