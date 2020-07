Boze boeren uit Friesland gaan vanavond opnieuw actievoeren, dat laten ze weten aan Hart van Nederland. Ze willen hun provincie afsluiten en zich zo ‘afscheiden van Den Haag’. Boeren demonstreerden vandaag al op meerdere plekken in het land.

Volgens Mick Tinga van actiegroep Farmers Defence Force doen er vanavond meer dan tweehonderd trekkers mee aan het protest. Ze willen verzamelen bij Thialf in Heerenveen. Wat de boeren daarna precies gaan doen, wil Tinga nog niet kwijt.

De boeren zijn het oneens met het besluit van landbouwminster Carola Schouten. Zij wil minder eiwit toestaan in veevoer, om zo de stikstofuitstoot terug te dringen. Maar de boeren zeggen dat de gezondheid van hun dieren zo in gevaar komt.

Afgelopen week kwamen de boeren al vaker in actie tegen het eiwitbesluit. Gisteren blokkeerden ze met hun trekkers onder meer de snelweg bij Hoogeveen en op meerdere plekken in Friesland. In Amsterdam reden zo’n dertig boeren met hun trekkers door de binnenstad.

Ook boos op supermarkten

Boeren zijn niet alleen boos op minister Schouten. Ze willen ook dat supermarkten hen meer gaan betalen. Daarom hebben ze vanmiddag het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam bezet.

“We willen Albert Heijn wijzen op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid”, vertelt melkveehouder Ad Baltus uit Zuid-Schemer. “We worden tegen elkaar uitgespeeld. Het moet altijd net even met een centje minder. Het is prima dat de directie in de Quote 500 zit, maar wij willen ook wat overhouden aan het einde van de rit.”

‘Hekel aan wegen blokkeren’

Volgens de boer ging het om een publieksvriendelijke actie. “Ik heb een hekel aan wegen blokkeren en we willen Albert Heijn ook niet financieel raken. We willen gewoon ons punt maken”, zegt Baltus.

Maar ondanks het publieksvriendelijke protest, kon vrachtwagenchauffeur Ronald de supermarkten vanmiddag niet bevoorraden. “Of dat balen is? Nee hoor, ik word gewoon doorbetaald. Ik maak me er niet zo druk om. Ik heb gewoon eten bij me”, zegt hij. Na een toezegging van de manager van het centrum dat de directie binnenkort contact met de boeren opneemt, is de blokkade rond 15.30 uur opgeheven.



Foto: ANP

Video: HFV Photo Services