Ruim dertig trekkers rijden protestronde door binnenstad Amsterdam

Boze boeren zijn met 30 tot 35 trekkers naar Amsterdam gereden. Ze worden begeleid door twee motoragenten. Ze protesteren tegen de plannen van de regering om de uitstoot van stikstof te verminderen.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie zei dat de boeren na het maken van een rondje door de stad weer zullen vertrekken. “Ze hebben toegezegd om niet over de grachten te rijden om schade aan de kades te voorkomen.”

De boeren reden niet via de A7, maar via de ventweg van een provinciale weg via Broek in Waterland naar Amsterdam.

#boerenprotest surprise actie van de boeren op zaterdagavond in hartje Amsterdam! pic.twitter.com/35XfJisH7p — Ron Schouw (@RonSchouw) July 4, 2020

ANP