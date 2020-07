Boeren komen landelijk in actie en willen zich onafhankelijk van Den Haag verklaren

In het hele land zijn zaterdagavond boeren in actie gekomen. Onder meer in Heerenveen, Veghel en Amsterdam zijn zeker honderden boeren op pad om te strijden tegen het besluit van de overheid om minder eiwit in veevoer toe te staan.

“We willen Friesland afsluiten”, vertelt Mick Tinga van Farmers Defence Force (FDF) aan Hart van Nederland. De boer uit Balk staat samen met zo’n 100 à 150 boeren met hun trekkers bij de Thialf in Heerenveen.

Onafhankelijk

De boeren in het noorden van het land zijn van plan om Friesland, Drenthe en Groningen onafhankelijk te verklaren. “Dit houdt in dat we het met elkaar moeten doen,” schrijven de boeren in een oproep die in handen is van Hart van Nederland.

Lees ook: Waarom komen de boeren nu wederom in actie?

Op verschillende plekken in Friesland staan boeren te protesteren. Naast Heerenveen vonden onder meer in Joure, Bolsward, Drachten en Leeuwarden acties plaats. “Bij elkaar zijn we met ongeveer duizend,” aldus Tinga. Later op de avond is de A28 ter hoogte van Hoogeveen afgezet.

Volgens de boerenorganisatie gaat het niet om een korte actie. In een bericht dat onder boeren wordt verspreid wordt opgeroepen slaapspullen mee te nemen. “Dit is geen actie voor 1 uur, maar voor misschien wel meerdere dagen,” valt in het bericht te lezen. Tinga bevestigt dat de groep in ieder geval nog tot morgenochtend van plan is te protesteren.

Jumbo bezet

Ook in de rest van het land waren acties. Zo was het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel afgezet door tientallen boeren. Ook hebben tientallen boeren in Amsterdam gedemonstreerd.

Lees ook: Eerder op de zaterdag blokkeerden boeren met trekkers het distributiecentrum van AH in Zwolle

Zojuist heeft een groepje boeren het Hoofdkantoor van de Jumbo in Veghel bezet, de actie was stilgehouden en de politie was hier niet van op de hoogte. Nog meer trekkers zijn onderweg om zich hier bij aan te sluiten. #boerenprotest pic.twitter.com/WkgmHFhKLQ — vitchel (@Vitchelvenroy) July 4, 2020

Foto: Noormannen