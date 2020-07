Tientallen boze boeren hebben zaterdagmiddag met hun trekkers het distributiecentrum van de Albert Heijn in Zwolle geblokkeerd. Daarvoor waren ze naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen tegen de minister van Landbouw, Carola Schouten, omdat zij volgens de boeren met haar nieuw voorgestelde veevoerregels dieren zou mishandelen.

In de nieuwe regels staat dat er minder eiwit in het eten van de dieren mag zitten. Zo hoopt de minister de uitstoot van stikstof omlaag te brengen. Volgens de boeren is dit juist slecht voor het vee. Zij zouden juist graag zien dat het geven van ander voer op vrijwillige basis gaat.

Boeren naar distributiecentrum

De afgelopen dagen voerden boze boeren massaal actie tegen de plannen van minister Schouten. Vrijdag deden boeren in het hele land al aangifte tegen de minister. Zaterdag trokken vervolgens nog tientallen trekkers naar het politiebureau om daar aangifte te doen.