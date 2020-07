Boeren door heel het land doen aangifte tegen minister Schouten om dierenmishandeling

De Nederlandse boeren laten ook vandaag, in navolging van de demonstraties van gisteren, goed van zich horen. Vrijdagmiddag willen ze namelijk aangifte gaan doen tegen landbouwminister Schouten. De boze agrariërs vinden namelijk dat zij met haar nieuw voorgestelde veevoerregels dieren zou mishandelen.

In de nieuwe regels staat dat er minder eiwit in het eten van de dieren mag zitten. Zo hoopt de minister de uitstoot van stikstof omlaag te brengen. Volgens de boeren is dit juist slecht voor het vee. Zij zouden juist graag zien dat het geven van ander voer op vrijwillige basis gaat.

Naar politiebureau

Boeren zullen zich massaal melden bij diverse politiebureau’s door heel het land. Daar gaan ze vervolgens aangifte doen van dierenmishandeling. Ook zal er aangifte worden gedaan van ongelijke behandeling. De agrariërs stellen dat ze ten opzichte van andere groepen harder geraakt worden door stikstofmaatregelen.

Een woordvoerder van Agractie zegt tegen Hart van Nederland dat sowieso in het Zeeuwse Goes, Terneuzen, Zierikzee en Middelburg, het Overijsselse Almelo, Hengelo, Enschede en Zwolle en in het Noord-Hollandse Alkmaar aangifte zal worden gedaan. Of zich daar nog meer boeren in andere plaatsen bij zullen aansluiten, is niet bekend. Veel actievoerders zullen zich op de trekker bij het politiebureau melden, maar sommigen zullen met de auto afreizen.

Ook aangifte tegen boeren

Overigens is er vrijdag ook door een politicus aangifte gedaan in verband met de boerenprotesten. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot stapte naar de politie vanwege doodsbedreigingen in een besloten Facebookgroep van Farmers Defense Force (FDF), bekend van de demonstraties op het Malieveld.

In de groep moest De Groot het ontgelden vanwege zijn omstreden voorstel om de veestapel te halveren om de stikstofuitstoot terug te dringen. In berichten, ingezien door het Reformatorisch Dagblad (RD), werd over het Kamerlid gesproken als “ongedierte dat je moet uitroeien”. “Mag ik hem afschieten!”, vroeg een lid van de Facebookgroep zich bijvoorbeeld af.

FDF zei in een reactie in het RD dat doodsverwensingen meteen worden verwijderd. Maar voor De Groot is dat niet genoeg. “U hoeft het niet eens met mij te zijn. U mag me beledigen (al mag u het natuurlijk ook vriendelijk met me oneens zijn), maar bij het met de dood bedreigen trekken wij een streep! Aangifte gedaan”, schrijft hij op Twitter.