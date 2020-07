Van het Binnenhof tot Haaksbergen: kijk hier waar de protesten van boeren zijn

Ineens waren ze daar: talloze protesterende boeren met trekkers. Van het Binnenhof tot aan snelwegviaducten, Nederland werd gisteravond verrast door spontane acties van boze agrariërs. De reden van de talloze protesten is dat ze het niet eens zijn met een nieuwe voermaatregel van minister Schouten. Die zou de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstof, moeten voorkomen. Over de maatregel was vannacht een stemming in de Kamer.

Ook vinden de boeren dat Den Haag er te veel ‘doorheen drukt’. Vandaag staan er weer nieuwe protesten op de planning. Rond 10.00 uur gaan de boeren in Den Haag opbouwen op het Malieveld, om daar om 11.30 uur te beginnen. Woordvoerder Ingrid de Sain van Agractie zegt tegen Hart van Nederland dat ze enkele honderden boeren verwachten.

Overigens komen die naar verwachting niet allemaal met de trekker, maar ook met de auto, bus of trein. Ondertussen staan in de politieke hoofdstad van ons land de legervoertuigen en militairen klaar om alles in goede banen te leiden. De wegen naar het Binnenhof zijn afgezet.

Boeren doen aangifte

Het is menens, volgens De Sain: “we zijn nog steeds erg boos. Vandaag gaan we daarom ook weer in Den Haag en in andere plaatsen demonstreren.” Een van die andere plaatsen is Haarlem. Daar gaat iets opmerkelijks gebeuren: er zal bij de politie aangifte worden gedaan van dierenmishandeling. Een nieuwe voedermethode, waarbij het eten minder eiwitten zou moeten bevatten, zou volgens de agrariërs slecht zijn voor de dieren.

Kijk hier waar de boeren demonstreren (of gedemonstreerd hebben):

Den Haag (Binnenhof en Malieveld)

Haarlem

Groningen Airport Eelde

Groningen (stad)

Cuijk/Haps (snelweg A73)

Weert/Nederweert

Liessel (viaduct)

Haaksbergen

Leeuwarden

Lemmer

Het CDA en de VVD hebben de minister gevraagd om haar nieuwe veevoerplannen eerst door te laten rekenen. Een meerderheid van de Tweede Kamer was het vannacht met de partijen eens.

Bericht wordt nog aangevuld.