Zwemscholen gaan kopje onder, kinderen tussen wal en het schip

Door de gedwongen sluiting van de zwembaden, staat bij veel zwemscholen het water aan de lippen. De vaste lasten lopen door, maar er komt niets binnen. Dat is ook een groot probleem voor alle jonge kinderen, die nu geen les krijgen.

Moeder Michelle Dijkstra is bang dat haar zoon daardoor weer terug bij af is. “Voor hem is het heel vervelend”, vertelt ze. “Hij ging net zo goed, hij ging net naar het diepe en nou ligt dat stil. Ik ben bang dat als de lockdown voorbij is, dat hij weer terug moet naar het andere badje.”

Geautomatiseerde beweging

Dat geldt voor veel kinderen, zegt zweminstructrice Petra Haan. “Zwemmen is iets wat je moet aanleren”, legt ze uit. “Het is een geautomatiseerde beweging, je moet het oefenen om erin te komen. Kinderen vallen snel terug. Zeker als het gaat om de kinderen die het lastig vinden om te zwemmen, bijvoorbeeld vanwege een coördinatiestoornis. Die kunnen straks weer helemaal opnieuw beginnen.”

Ook levert het mogelijk gevaarlijke situaties op, vertelt Petra, want ouders denken misschien ten onrecht: mijn kind kan wel zwemmen want hij of zij heeft les gehad. “Maar als ze niet goéd kunnen zwemmen, kan dat natuurlijk snel tot heel gevaarlijke situaties leiden.”

Ouders zijn geen zwemdocenten

Shiva de Winter, zwemschoolhouder en initiatiefnemer van Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, vreest bovendien dat ouders dan maar het heft in eigen handen nemen en hun kinderen zelf zwemles gaan geven, met alle risico’s van dien. “Dat hebben we liever niet. Ga met ze spelen, hou het met je eigen kinderen zo leuk mogelijk. Je bent geen zwemdocent.”

Jubileum

Niet alleen de kinderen en hun ouders zijn gedupeerd door de sluitingen van de zwembaden, wat vorig jaar al drie keer gebeurde, het is ook nog een financiële ramp voor de zwembadhouders en hun instructeurs, zoals Petra. Zij hoopt volgend jaar haar 25-jarig jubileum te vieren, maar dat ziet ze inmiddels somber in. “Wij en de meeste collega’s krijgen geen vergoeding. Bij het aanvragen van de NOW was er niet eens een code voor onze beroepsgroep. Ondertussen lopen de kosten door. We zijn nog lessen verschuldigd, die al betaald zijn. Maar daar moeten we wel weer een bad voor huren.”

Brandbrief

Dat moet anders, vindt Shiva. Hij schreef dan ook een brandbrief naar het kabinet waarin hij vraagt om het zwemonderwijs gelijk te stellen met het basisonderwijs en dat als de scholen de deuren weer mogen openen, ook het zwemonderwijs weer van start gaat. Tijdens de eerdere lockdowns mochten de grote zwembaden als eerst open en als allerlaatst de zwemscholen. Dat levert oneerlijke concurrentie op, zegt Petra. “De klanten denken ook: als het bij de buurman wel kan, dan ga ik daarheen.”