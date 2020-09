Juf Toos is op zoek naar zwembad om autistische kinderen zwemles te geven

Wie helpt de 83-jarige juf Toos Magielsen uit Blaricum aan een (privé) zwembad? De juf is al weken op zoek naar een nieuwe zwemplek voor zes kinderen van de school de Droomboot, een school voor autistische kinderen, maar tot nu nog zonder succes.

De juf geeft al jaren een-op-een zwemlessen aan autistische kinderen. Dat deed ze in een verwarmd privézwembad van een villa in Blaricum. Dat ging heel lang goed totdat de villa voor de zomer verkocht werd. ”Ik heb op mijn knieën gelegen om te vragen of we door kunnen, maar de eigenaar gaf aan dat hij het niet langer kan faciliteren. Ze gaan verbouwen en er zal geen ruimte meer zijn voor lessen voor de kinderen.”

Regulier zwembad niet geschikt’

Ze heeft inmiddels wel wat reacties gehad, maar helaas zat daar nog geen geschikte zwembad tussen. Omdat de kinderen gevoelig zijn voor prikkels is een regulier zwembad niet geschikt. ‘Daarom geef ik op ook een-op-een lessen. In een drukke zwembad waar andere lessen worden gegeven, gaat niet. De kinderen gaan naar het speciaal onderwijs, kunnen soms niet praten en zijn onhandelbaar. Dat klinkt heel negatief, maar ze hebben gewoon wat extra ruimte en aandacht nodig.’

Naast de prikkels loopt de juf ook tegen ruimtegebrek en de prijzen aan van de commerciële zwembaden aan. De ouders betalen de kosten voor de zwemlessen uit eigen zak.