Waarom wel sporten, maar niet zwemmen? Zwembranche snapt er niets van

Waarom mag er wel gesport worden, maar mogen kinderen niet naar zwemles? De logica van de maatregelen die vorige week werden afgekondigd ontgaat veel ouders. En ook in de zwembadbranche is er veel onbegrip.

De zwembranche vindt dan ook dat de zwembaden zo snel mogelijk weer open moeten. In een brief aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) schrijven de Stuurgroep Zwembranche en NOC*NSF dat de zwembaden de afgelopen periode hebben bewezen dat ze bezoekers een veilige omgeving kunnen bieden. Ze noemen de sluiting van de zwembaden dan ook disproportioneel.

Ze begrijpen niet “waarom zwemmen anders beoordeeld wordt dan andere vormen van sport en bewegen. Het besluit leidt tot veel vragen vanuit onze achterban en is in onze ogen niet logisch”, aldus de ondertekenaars. Ze stellen een ‘routekaart’ voor met maatregelen bij ieder risiconiveau.

Zwemlessen

De sluiting van de zwembaden voor twee weken is een van de maatregelen die vorige week werden afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Even leek het erop dat er nog wel zwemlessen mochten worden gegeven aan kinderen tot 12 jaar, maar ook dat is niet toegestaan. Enkele zwembaden zijn daartegen in het geweer gekomen.

Zoals Shiva de Winter van ‘T Gooische Bad in Hilversum. Hij verzette zich tegen de sluiting en bleef in eerste instantie doorgaan met de zwemles, maar werd door de gemeente op de vingers getikt. Daarna besloot De Winter in overleg met de Veiligheidsregio het zwembad toch helemaal te sluiten. Maar dat betekent niet dat hij zich erbij neerlegt.

Primair onderwijs

Hij is blij dat er een brief naar minister Tamara van Ark is gestuurd, maar hij besloot daar nog een schepje bovenop te doen. Hij besloot om zelf, als voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, alle leden van de Tweede Kamer een brief te sturen om ze erop te wijzen dat zwemles een vorm van primair onderwijs is. “Daarom is het niet te begrijpen dat de zwemlessen niet door kunnen gaan, terwijl kinderen wel gewoon naar de basisschool gaan.”

Zo denkt Heika van Es een moeder van drie kinderen er ook over. Zij startte een online petitie waarin ze vraagt om zwemlessen te laten doorgaan. Deze is intussen ruim 47.000 keer getekend.