'Wachtlijst voor vaccinatie omdat onbedoelde groepen voordringen'

Groepen die nog niet in aanmerking komen voor een coronavaccin hebben zich al wel veelvuldig aangemeld bij de GGD om gevaccineerd te worden. Dat meldt Nieuwsuur op basis van eigen onderzoek.

De volgorde van het vaccinatieschema van het kabinet loopt daardoor nu al vast en mensen belanden onbedoeld op een wachtlijst.

Geen controle

Vanaf 4 januari kunnen zorginstellingen afspraken laten maken voor het vaccineren van hun personeel. Eigenlijk mochten alleen verpleeghuismedewerkers zich melden voor een vaccinatie, maar in de praktijk melden veel meer mensen zich aan.

Er wordt vervolgens bij de GGD niet gecontroleerd of mensen wel aan de beurt zijn voor een vaccinatie.

‘Vaccins waren al op’

Directeur Jos de Blok van Buurtzorg Nederland vertelt dat de instelling naar alle 15.000 medewerkers een brief met informatie over de vaccinaties en een aanmeldlink stuurde. “Heel veel mensen hebben zich vervolgens gemeld, maar een beperkt aantal mensen is daadwerkelijk ingeschreven omdat de vaccins al op waren. Die mensen waren zoals dat was afgesproken in verschillende overleggen nog niet aan de beurt”, aldus De Blok. “Ik verwachtte dat dit binnen de GGD werd geregeld”.

De GGD zegt tegen Nieuwsuur enkele signalen te krijgen dat sommige werkgevers “ruimhartig” uitnodigen. “Het is begrijpelijk vanuit hun verantwoordelijkheid jegens hun medewerkers, maar de volgorde is er om de meest kwetsbaren te beschermen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de uitnodigingen en de controle daarop.”

‘Ouderen moeten snel gevaccineerd worden’

De ziekenhuizen vaccineren hun eigen personeel, de GGD’en doen de andere vaccinaties. Daar moeten eerst de medewerkers van de verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging aan de beurt komen. Later zijn bewoners van verpleeghuizen en thuiswonende ouderen aan de beurt.

De Gezondheidsraad adviseerde maandag het ministerie van Volksgezondheid dat ouderen als eersten zo snel mogelijk het nieuwe coronavaccin van Moderna toegediend moeten krijgen. Volgens de raad kan de druk op de zorg worden verminderd als de vaccinatie begint “bij de oudste leeftijdsgroepen” en daarna bij andere 60-plussers.

Het ministerie kon maandagavond nog niet zeggen hoe en wanneer de eerste levering van het coronavaccin van Moderna wordt ingezet.

