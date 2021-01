Wat zijn de verschillen tussen het Moderna- en Pfizer-vaccin?

In Nederland en Europa zijn op dit moment twee verschillende vaccins tegen het coronavirus goedgekeurd. Behalve Pfizer/BioNTech kunnen we ook het Moderna-vaccin krijgen. In hoeverre verschillen deze twee vaccins van elkaar?

Afgelopen woensdag werd de eerste Nederlander gevaccineerd met het vaccin van Pfizer. Hoewel andere landen voor de kerst al waren gestart met inenten, begon Nederland vorige week. Sinds vandaag komt naar verwachting ook het Moderna-vaccin aan in Nederland.

Vetbolletjes

Beide vaccins werken ongeveer hetzelfde: de gebruiker krijgt vetbolletjes in het lichaam met een zogeheten genetische (mRNA) code. Deze code wordt in het lichaam omgezet in spike-proteïnen, een eiwit van het virus. Daarna wordt het vaccin op natuurlijke wijze weer afgebroken. Zodra iemand toch corona krijgt, herkent het lichaam dit virus en wordt het onschadelijk gemaakt.

Bij beide vaccins moet er twee keer worden geprikt. Bij het Pfizer-vaccin wordt aangeraden om de tweede prik drie weken na de eerste prik te geven. Zeven dagen na de tweede prik zijn gebruikers dan maximaal beschermd tegen het virus. Bij het Moderna-vaccin wordt geadviseerd om vier weken te wachten tussen de eerste en tweede prik. Gebruikers van dit vaccin zijn twee weken na prik nummer twee beschermd.

Beschermingsgraad vaccins Moderna en Pfizer

De beschermingsgraad verschilt wel iets van elkaar. Bij het vaccin van Pfizer is berekend dat het voor 95 procent werkzaam is. Bij het Moderna-vaccin ligt dat op 94 procent.

Daarnaast is de manier waarop het vaccin bewaard moet worden anders. Pfizer moet worden gekoeld in vriezers bij een temperatuur van -80 graden Celcius. Na het ontdooien is het vaccin nog vijf dagen te gebruiken. Het vaccin van Moderna is in een vriezer net onder het vriespunt te bewaren en blijft na het ontdooien dertig dagen goed.

Bijwerkingen vaccins Moderna en Pfizer

De bijwerkingen verschillen nauwelijks van elkaar. Gebruikers kunnen te maken krijgen met moeheid, hoofdpijn, spierpijn, pijn in de gewrichten en koude rillingen. Dit is vergelijkbaar met bijwerkingen van andere vaccins.

Mensen met een slechte afweer wordt sterk aangeraden een arts raadplegen voor ze een afspraak maken om het vaccin te krijgen. Ook mensen die bloedverdunners gebruiken of allergische reacties hebben gehad wordt geadviseerd om van tevoren een arts te raadplegen.

Jongeren en zwangere vrouwen

Bij zowel het Pfizer-vaccin als het Moderna-vaccin is niet voldoende onderzocht of het veilig is voor zwangere vrouwen. Het RIVM adviseert om het nemen van het vaccin uit te stellen tot na de zwangerschap.

Het Moderna-vaccin is nog niet genoeg getest op kinderen onder de 16 jaar. Dat wordt nog onderzocht. Van het Pfizer-vaccin is bekend dat het geschikt is voor mensen vanaf 16 jaar, maar voorlopig worden alleen volwassenen uitgenodigd.