Viruswaarheid stuurt huisartsen brief over coronavaccin: 'Er wordt onvoldoende rekening gehouden met gevolgen'

Actiegroep Viruswaarheid heeft Nederlandse huisartsen, artsen en medisch specialisten een brief gestuurd waarin de groep zich kritisch uit over coronavaccinaties. Viruswaarheid schrijft in de brief dat artsen niet moeten verzuimen volledige informatie te verstrekken aan mensen die het vaccin krijgen.

“Wij willen u erop wijzen dat u ten alle tijde aansprakelijk gesteld kan worden indien zou blijken dat u onvolledige informatie heeft verschaft aan uw patiënten/ingeschrevenen voorafgaande aan de injectie”, schrijft Viruswaarheid. Daarna deelt de actiegroep een aantal artikelen uit de geneesmiddelenwet, worden er middelen aangestipt als “alternatief voor vaccines” en volgt een opsomming met bijwerkingen.

“Wanneer u bovenstaande informatie negeert en de ontvangers van het vaccin niet deugdelijk op de mogelijke bijwerkingen attendeert”, vervolgt de actiegroep in haar brief, “loopt u het risico om naderhand door de rechter aansprakelijk te worden bevonden voor vaccin-schade.”

Huisartsen niet onder de indruk

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) schrijft op haar website inderdaad meldingen te hebben gekregen van huisartsen die de brief op de mat zagen vallen. Volgens de LHV hebben huisartsen aangegeven “het onprettig te vinden dit soort brieven op hun (privé)adres te ontvangen”.

Een enkele huisarts heeft vragen gesteld naar aanleiding van de inhoud van de brief, deelt de LHV. Maar: “Het gros van de huisartsen geeft meteen aan de brief te laten voor wat ‘ie is en hier verder geen actie op te ondernemen.”

Claim over aansprakelijkheid klopt niet

Volgens de LHV klopt ook de claim van Viruswaarheid met betrekking tot de aansprakelijkheid niet. Zij stelt dat huisartsen uitvoerders zijn van een Rijksvaccinatiecampagne met “een op verschillende niveaus goedgekeurd vaccin”. De LHV schrijft: “De aansprakelijkheid voor mogelijke bijwerkingen liggen – zoals bij elk vaccin – bij de leverancier, en niet bij u als huisarts.”

Over de informatieplicht schrijft de LHV: “De patiëntenvoorlichting over de vaccinatie is overigens niet veel anders dan bij de griep- en pneumokokkenvaccinaties en is tussen alle betrokken partijen nauw afgestemd.” De vereniging benadrukt ten slotte dat huisartsen niet of nauwelijks zullen vaccineren met de vaccins waarover Viruswaarheid schrijft in zijn brief.

