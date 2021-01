Nederland zit al drie weken op slot, maar de lockdown lijkt vooralsnog niet het gewenste effect te hebben. De besmettingscijfers zijn weliswaar over het hoogtepunt, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft hoog. Ook op de ic-afdelingen blijft het druk. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 4.986, dat zijn er 513 minder dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 2.633, dat zijn er 12 meer dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op dinsdag: 688, dat zijn er 7 minder dan op maandag

– Aantal sterfgevallen dat gemeld is op dinsdag: 153, er zijn tot nu toe 12.563 coronadoden geregistreerd

Update 09:30 – Nieuwe technische briefing over coronavirus

De Tweede Kamer wordt woensdagochtend opnieuw bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in Nederland. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) geeft een laatste stand van zaken over de coronadrukte in de ziekenhuizen. Daarna volgt RIVM-baas Jaap van Dissel. Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse coronavariant. Ook in de Kamer zijn er veel vragen over de veel besmettelijkere mutatie.

Update 08:10 – Bijna 6,5 miljoen mensen zien coronapersconferentie

Bijna 6,5 miljoen mensen hebben dinsdagavond gekeken naar de coronapersconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Dan zijn er meer dan de vorige persconferentie van de twee bewindslieden: op 8 december zaten namelijk 5,5 Nederlanders voor de televisie. De Torentje-toespraak van Rutte trok op 14 december wél meer kijkers: 8,4 miljoen.

De extra nieuwsuitzending van de NOS werd dinsdag – zoals altijd – het best bekeken. Ruim 4,5 miljoen mensen schakelden in op NPO1 voor de persconferentie waarin Rutte en De Jonge aankondigden dat de lockdown drie weken langer zal duren. Bijna 1,5 miljoen mensen keken via RTL 4 en via SBS6 volgden nog eens een half miljoen mensen de laatste ontwikkelingen.

Update 07:35 – Pilot risicogericht testen op middelbare scholen start maandag

Op zo’n vijftien middelbare scholen wordt vanaf volgende week maandag gestart met pilots met risicogericht testen op het corona, meldt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De scholen die meedoen liggen in de regio’s Utrecht, Rotterdam en in de provincie Gelderland. De proef wordt gehouden onder begeleiding van UMC Utrecht.

De pilot betekent dat als er in een klas een besmetting wordt vastgesteld, scholen contact opnemen met een professionele partij die in de periode erna meerdere keren steltesten in die klas afneemt. Zodra een leerling of docent positief test, worden andere leerlingen in de klas gevraagd om zich ook te laten testen.

Als die leerlingen herhaald een negatieve testuitslag krijgen kunnen ze weer naar school gaan. Tot die tijd volgen ze online onderwijs. Het testen is vrijwillig. Met de opschaling van de testen wil het kabinet zich voorbereiden op het landelijk uitrollen van testen op middelbare scholen in het voortgezet onderwijs.

Update 06:30 – Lansingerland begint met grootschalig testen

Alle inwoners van de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland kunnen zich vanaf woensdag laten testen op het coronavirus. Aanleiding is de uitbraak van de Britse coronavariant bij een basisschool in Bergschenhoek. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn inmiddels 35 besmettingen vastgesteld met de mutatie, het merendeel door de uitbraak.

Het is voor het eerst dat er grootschalig gericht getest wordt in Nederland. De 60.000 inwoners van Lansingerland krijgen woensdag een uitnodiging in hun brievenbus. Die geldt voor iedereen van twee jaar en ouder, ook als zij geen klachten hebben die op corona kunnen wijzen. De komende dagen kunnen duizenden mensen per dag zich laten testen.

