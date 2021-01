Verschillende coronavaccins aangeboden via Telegram: 'Binnen 3 tot 5 dagen geleverd'

Op de berichtendienst Telegram worden de coronavaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca te koop aangeboden. Dat blijkt uit onderzoek van Shownieuws.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Europol waarschuwde in december vorig jaar al voor criminelen die namaakvaccins aanbieden op het darkweb. Nu blijkt dat ook op het reguliere web coronavaccins te koop worden aangeboden.

Honderd euro

In de advertenties worden onder meer de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca aangeboden voor ruim honderd euro. Shownieuws nam anoniem contact op met de adverteerder. Die geef aan dat de vaccins binnen 3 tot 5 dagen in Nederland geleverd kunnen worden. De vaccins zouden volgens de aanbieder veilig zijn en direct van de farmaceut komen (zie screenshot hieronder). Betalen kan onder meer via Bitcoins of cadeaukaarten.

Lees ook: ‘Wachtlijst voor vaccinatie omdat onbedoelde groepen voordringen’

“We nemen nauwgezette stappen om het risico op namaak te verminderen en we volgen de trends zeer zorgvuldig”, aldus een woordvoerder van farmaceut Pfizer. “We hebben processen om de bedreigingen voor de legitieme toeleveringsketen te identificeren.” Het securityteam van Pfizer gaat met de melding aan de slag.

Geen legitiem vaccin

De woordvoerder raadt online bestellen van het vaccin ten sterkste af. “Mensen moeten nooit proberen online een vaccin online te bemachtigen. Er worden geen legitieme vaccins online verkocht. Ze moeten zich alleen laten vaccineren in gecertificeerde vaccinatiecentra of door gecertificeerde zorgverleners.”

Via Shownieuws

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.