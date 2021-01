Sanna (39) wordt morgen als eerste in Nederland gevaccineerd tegen corona

Verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri (39) wordt woensdag op de priklocatie in Veghel als eerste in Nederland ingeënt tegen het coronavirus. “Ik heb wel wat zenuwen”, geeft ze dinsdagavond toe. “Maar het voelt enorm goed.”

Elkadiri werkt als verzorgende in Het Wereldhuis in Boxtel, een verpleeghuis voor dementerende ouderen. Ze heeft er naar eigen zeggen “een hele nare tijd” achter de rug toen ze aan het begin van de coronacrisis vooraan in de frontlinie stond. “Van de 124 bewoners zijn er toen helaas 22 overleden.”

Drie weken geleden sloeg het virus opnieuw toe in Het Wereldhuis, inmiddels is het verpleeghuis coronavrij. Maar het gevaar ligt altijd op de loer. Alleen al daarom wil Elkadiri zoveel mogelijk Nederlanders stimuleren om zich ook te laten inenten tegen corona.

‘Geen twijfels meer na inlezen’

De verzorgende vertelt dat ze aanvankelijk de nodige twijfels had. “Ik keek de kat uit de boom, had veel vragen. Wat zit in het vaccin, wat doet het met je, wat zijn de bijwerkingen?”, legt ze uit. “Maar ik ben me gaan inlezen, volgde het nieuws en sprak erover met collega’s. Nu heb ik besloten me toch te laten vaccineren, want het voelt goed.”

Elkadiri hoefde dan ook niet lang na te denken toen de directeur van Zorggroep Elde Maasduinen haar belde met de vraag of zij als eerste gevaccineerd wilde worden. Ze was naar eigen zeggen “meteen enthousiast”. Direct na haar worden nog twee collega’s van Het Wereldhuis getest, en een collega van een andere zorginstelling.

Zondag had Elkadiri een gesprek met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. “Het was een geruststellend gesprek”, aldus de verpleeghuismedewerkster. “Heel spontaan, erg fijn”, blikt ze terug. “Hij vroeg: wil je dit wel?” Ze liet de bewindsman daarop weten dat ze enthousiast was.

Eerste vaccinaties in Veghel

Dinsdagochtend wordt ze in Veghel onder grote mediabelangstelling als eerste ingeënt met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. In de Brabantse plaats is een voormalig distributiecentrum van een supermarkt omgebouwd tot priklocatie. In twaalf hokjes kunnen de hele week honderden mensen per dag worden gevaccineerd.

Inmiddels zijn de eerste flesjes met het Pfizer-vaccin van Pfizer onder politiebegeleiding naar Veghel gebracht. Een bestelbus met de vaccindoses vertrok dinsdag vanuit de opslag in Oss en kwam na een korte rit aan op de bestemming.

