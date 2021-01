Steeds meer mensen uit de steden trekken naar het platteland, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Maar zitten ze daar wel te wachten op ‘al die Randstedelingen’? We vroegen het aan het Hart van Nederland-panel.

Het afgelopen jaar groeiden veel kleinere gemeenten in Nederland doordat er meer mensen naartoe verhuisden. Het bevolkingsaantal in plattelandsgemeenten nam in 2020 gemiddeld zelfs harder toe dan in de steden. Ook makelaars merken dat de vraag naar woningen buiten de Randstad toeneemt.

Lees ook: Weinig groen en veel verkeer, in deze Nederlandse steden wil je liever niet wonen

Waarom naar platteland?

Van de ruim 3.000 ondervraagde panelleden geeft ongeveer een derde (32 procent) aan in de Randstad te wonen. Bijna vier op de tien stedelingen (36 procent) zegt helemaal niet weg te willen van de plek waar ze nu wonen. Toch zijn er ook veel mensen die er best voor open staan om de sprong naar het platteland te maken.

De grootste reden voor hen om eventueel te verhuizen is dat er op het platteland goedkopere huizen (17 procent) te vinden zijn. Ook zien veel Randstedelingen het wel zitten om meer natuur (13 procent) en meer ruimte (12 procent) om zich heen te hebben.

‘Middle of nowhere’

Ook Hanneke Barendsen en Bram Willemsen verruilden afgelopen zomer om die reden hun rijtjeshuis in Voorschoten – onder de rook van Leiden – voor een oude boerderij in het Overijsselse Ommen, vertelt het stel aan Hart van Nederland.

Lees ook: Op deze plekken is de lucht het meest vervuild in Nederland

“Het is echt in de middle of nowhere”, aldus Hanneke. “In Voorschoten was het zo druk en waren er zo veel mensen, dat we dit graag wilden doen.” Ondanks de rust en ruimte was het voor haar wel wennen. “We moesten wel inburgeren hoor”, lacht ze.

“Het dialect is lastig te verstaan en te spreken”, vervolgt de kersverse Ommense. “Laatst had ik iemand aan de telefoon om hooi te bestellen en toen zei ik dat maar even langs kwam rijden. Ik kon het gewoon niet verstaan”, grapt ze.

‘Invasie vanuit het Westen’

Ook makelaars merken dat het platteland steeds populairder wordt. “Veel mensen willen hun kinderen hier laten opgroeien en niet in de stad zoals Amsterdam. Of mensen zijn gepensioneerd en gaan voor meer ruimte”, vertelt Ad Fokke van Fokke Makelaardij in Ommen. “Het is veel minder hectisch hier.”

“Mensen noemen het ook wel de invasie vanuit het Westen”, merkt collega Henriëtte Marsman van Bouman Makelaars. “Sommige mensen vinden het leuk dat ze hierheen komen, maar anderen vinden het een gevaar.”

Lees ook: Amsterdammers hebben duidelijk minder sympathie voor boze boeren dan Friezen

Wel of geen Randstedelingen?

Die verdeeldheid blijkt ook uit het representatieve onderzoek van het Hart van Nederland-panel. Vier op de tien plattelandsbewoners (41 procent) denkt ‘hoe meer zielen hoe meer vreugde’ en vindt het prima dat er steeds meer mensen uit de Randstad in de buurt komt wonen.

Een iets grotere groep (46 procent) geeft aan dat juist géén prettig idee te vinden en heeft liever dat de stedelingen wegblijven. “Het is bij ons in het noorden rustig”, zo zegt een van de ondervraagden. “Laat dat a.u.b. zo blijven!”

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.