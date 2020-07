Mensen in de Randstad hebben duidelijk minder begrip voor de acties van boeren dan Nederlanders uit andere delen van ons land. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van Wat Vindt Nederland onder ruim 2500 mensen.

De boeren zijn boos vanwege nieuwe maatregelen van het kabinet om de stikstofuitstoot te verminderen. Minister Carola Schouten van Landbouw wil dat boeren veevoer gaan gebruiken met minder eiwit erin, maar dat zien ze niet zitten. Ze zijn bang dat eiwitarm voedsel niet goed is voor hun dieren. Sommigen vinden dat het zelfs dierenmishandeling is.

Stad versus platteland

Uit het onderzoek blijkt nu dat de boeren op veel sympathie van burgers kunnen rekenen. In totaal zegt 78 procent het met het standpunt van de boeren eens te zijn, los van de manier waarop ze nu actievoeren. Een minderheid van 15 procent vindt dat de demonstranten geen punt hebben.

Wel zijn er duidelijke verschillen te zien, met name tussen stad en platteland. Zo is zeven op de tien Amsterdammers het met de boeren eens. In het noorden en oosten van het land ligt dat percentage duidelijk een stuk hoger, met Friesland als koploper: maar liefst 90 procent van de Friezen zegt achter de boeren te staan.

Steun voor verbod

Boeren gingen de afgelopen week op meerdere plekken op hun trekkers de weg op om te demonstreren. De actievoerders blokkeerden daarbij ook (snel)wegen en distributiecentra van supermarkten. In een reactie daarop mogen boeren in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe nu niet langer met hun trekkers en andere landbouwvoertuigen de weg op.

Verschillende veiligheidsregio’s namen dat besluit nadat de acties in de afgelopen dagen tot opstoppingen en risico’s voor het andere verkeer hadden geleid. Een kleine meerderheid van Nederlanders (52 procent) vindt het verbod terecht. Ruim 40 procent van de ondervraagden vindt dat de boeren wel gewoon met hun trekkers mogen demonstreren.

Maar ook hier zijn de regionale verschillen weer groot. In de hoofdstad vindt zes op de tien bewoners het terecht dat er een demonstratieverbod met trekkers is afgekondigd. In Drenthe kunnen de boeren op de meeste steun rekenen: daar staat slechts een derde achter het verbod.

De protesterende boeren ontkennen dinsdag tegen Hart van Nederland dat zij de hulpdiensten zouden hebben gehinderd

Boetes in Brabant

Op dit moment is het niet duidelijk of er ook een verbod zal volgen in andere veiligheidsregio’s. De politie in Oost-Brabant waarschuwde dinsdag dat ze de komende tijd gaat handhaven op landbouwvoertuigen die op de snelweg te vinden zijn. Er zal dan meteen een boete worden uitgeschreven.

