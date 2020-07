De politie in Oost-Brabant gaat “handhavend optreden tegen landbouwvoertuigen die zich op de snelweg begeven”.

Aanleiding voor de maatregel is dat de politie in de afgelopen dagen is geconfronteerd met “kleine en grotere groepen demonstrerende boeren” die voor overlast zorgden op de weg. Volgens de hulpdiensten ging het in een paar gevallen bijna goed mis. Een enkele keer was het zelfs “ronduit gevaarlijk op de snelweg”.

Direct een boete

“Hoewel we als politie het recht om te demonstreren een groot goed vinden, kunnen we deze laatste gevallen niet tolereren”, aldus de politie dinsdag. Handhaving betekent dat als boeren besluiten snelwegen op te gaan met hun trekkers, er meteen proces-verbaal opgemaakt wordt. Ook zal het landbouwvoertuig direct de snelweg moeten verlaten.

De politie zegt te hopen dat het niet zover hoeft te komen. En hoopt de hulpdienst dat iedereen “zijn of haar gezond verstand gebruikt”.

Boos om veevoerbeleid

Maandag zorgden actievoerende boeren voor file op de A2 richting Den Bosch. Ze voeren actie omdat ze het niet eens zijn met het veevoerbeleid van minister Carola Schouten van Landbouw. Ze moeten het eiwitgehalte in het veevoer verlagen. De boeren vinden dat eiwitarm-voedsel niet goed is voor hun dieren. Sommigen menen dat het zelfs dierenmishandeling is.

