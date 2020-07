Demonstraties met landbouwvoertuigen verboden in noordelijke provincies

Groningen en Drenthe hebben een verbod uitgegeven op het demonstreren met landbouwvoertuigen, dat laten de veiligheidsregio’s van de twee provincies weten. Veiligheidsregio Friesland laat aan Hart van Nederland weten morgenochtend met een besluit hierover te komen.

De Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe laten weten de demonstraties met landbouwvoertuigen te verbieden vanwege de ontstane “opstoppingen en gevaarlijke situaties”. Daarnaast schrijven ze dat de demonstraties niet vooraf waren gemeld, waardoor er geen goede afspraken gemaakt konden maken.

Het doel van het verbod is volgens de veiligheidsregio’s om “de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen”.

Veiligheidsregio Friesland laat weten een dergelijk verbod in overweging te nemen. “Morgenochtend nemen we een besluit of het wel of niet wordt verboden”, vertelt een woordvoerder aan Hart van Nederland. “Gisteravond was het natuurlijk goed raak in Heerenveen en langs de A7 richting Groningen. Dat is echt onacceptabel.”

In Groningen en Drenthe geldt van 6 juli 2020 tot en met maandag 13 juli 2020 07:00 uur een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen. De veiligheidsregio’s benadrukken dat het mensen vrij staat om op andere manieren hun stem te laten horen.