Boeren zijn maandagavond met hun landbouwvoertuigen naar de politiebureaus in Leiden en Apeldoorn gereden om aangifte te doen tegen minister Carola Schouten van Landbouw vanwege dierenmishandeling.

De Leidse melkveehouder Wilbert van der Post liet weten dat er ruim vijftig landbouwvoertuigen uit Leiden en omliggende dorpen op weg waren gegaan naar het politiebureau aan de Langegracht.

Lees ook: Boerenactie zorgt voor kilometers lange file op A2, boeren langs A59 delen friet uit

Aangiftes

“Twee van ons gaan bij het politiebureau naar binnen om aangifte te doen tegen de minister”, zegt Van der Post. De boeren zijn het niet eens met het veevoerbeleid van minister Schouten. Ze moeten het eiwitgehalte in het veevoer verlagen, maar volgens de boeren is dat niet goed voor de dieren.

Ook in Apeldoorn heeft een groep boeren aangifte gedaan, dat bevestigd de politie. Jess Freedom, betrokken bij Farmers Defence Force, laat weten dat ze hierna door zijn gegaan naar de A50. Daar blokkeren ze de wegen ook met trekkers.

Lees ook: Boeren door heel het land doen aangifte tegen minister Schouten om dierenmishandeling

Vrijdag werd er door het hele land ook al aangifte gedaan tegen de minister. Boeren hebben toen aangifte gedaan in het Zeeuwse Goes, Terneuzen, Zierikzee en Middelburg, het Overijsselse Almelo, Hengelo, Enschede en Zwolle. Ook in het Noord-Hollandse Alkmaar gingen ze naar het politiebureau toe.

Zwolle

Het distributiecentrum in Zwolle is ook weer onderwerp van protest, zo laat RTV Oost weten. Honderden boeren hebben zich maandagavond verzameld om te demonstreren tegen de in hun ogen oneerlijke prijzen die zij krijgen voor hun producten. Zaterdag werd het distributiecentrum ook door zo’n honderd trekkers geblokkeerd.

ANP/Redactie