Woon je in een van de grote steden in de Randstad? Sla dan maar extra mondkapjes in, want jij woont waarschijnlijk in een veel minder gezonde stad dan mensen uit grote gemeenten in de rest van het land.

Zaanstad bungelt onderaan de Gezonde Stad Index van adviesbureau Arcadis, gevolgd door Rotterdam, Tilburg en Amsterdam. Groningen is volgens deze lijst met afstand juist de meest gezonde plek om te wonen. Het adviesbureau onderzocht hoe het in twintig grote steden is gesteld met de onder andere de buitenruimte en leefklimaat.

De grote steden scoren vooral slecht op de categorieën gezonde buitenruimte en gezondheid milieu. Zo kunnen de inwoners van Zaanstad maar weinig van het groen genieten in hun omgeving. De steden krijgen niet alleen maar slechte scores. Zo scoort bijvoorbeeld Amsterdam het beste op het onderdeel gezonde mobiliteit, met direct daarna Den Haag en Utrecht op plaats twee en drie. De steden scoren hierin goed op de vele fietspaden en het goed georganiseerde openbaar vervoer.

Er gaat niets boven…

Buiten de Randstad zien de onderzoekers voor de steden Tilburg, Enschede en Arnhem nog kansen om de leefomgeving te verbeteren. Inwoners van Groningen, Nijmegen en Maastricht leven in een gezonde stad.

Koploper Groningen wordt geroemd om het grote aantal mensen dat dagelijks de fiets neemt in plaats van de (vervuilende) auto. Maar ook de schaduwplekken die in de stad zijn om verkoeling te zoeken op warme zomerdagen. De stad wordt door de onderzoekers ook aangemerkt als erg schoon. Als enige stad eindigde Groningen in alle categorieën in de top 10.

De volledige lijst

Zaanstad Rotterdam Tilburg Amsterdam Enschede Den Haag Arnhem Eindhoven Utrecht Leeuwarden Haarlem Breda Terneuzen Emmen Apeldoorn Amersfoort Almere Maastricht Nijmegen Groningen

Beeld: ANP