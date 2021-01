Zo’n 100 inwoners van Montfoort hebben maandagavond een protestbijeenkomst gehouden bij het gemeentehuis. Zij zijn tegen het huidige beleid rondom huisvesting van statushouders in de stad. De bijeenkomst is een reactie op een steekincident afgelopen weekend, waarbij een 16-jarig meisje gewond raakte.

Een van de organisatoren van de demonstratie vertelt aan Hart van Nederland: “Het incident van afgelopen weekend was de druppel. Ik heb samen met een paar plaatsgenoten besloten dat het een keer over moet zijn. We vrezen voor onze veiligheid.”

Lees ook: Meisje (16) neergestoken in Montfoort, politie houdt 35-jarige verdachte aan

Een andere aanwezige geeft aan: “Ik sta hier om de veiligheid van Montfoort te bewaren. Want het is een beetje uit de hand gelopen de laatste vijf jaar. Mensen worden in huizen geplaatst en worden niet begeleid.” Uit verschillende reacties wordt duidelijk dat de aanwezigen vinden dat het gemeentebeleid rondom huisvesting van statushouders faalt. Een andere inwoner laat weten: “We willen een veilig gevoel, want dat is weggenomen. Er worden mensen in woningen gezet die dingen doen wat niet in deze maatschappij hoort en er is geen controle op door de gemeente Montfoort. We hopen dat ze spoedig daadwerkelijk actie ondernemen.”

Motief voor steekpartij onduidelijk

In de nacht van zaterdag op zondag werd een 16-jarige meisje uit IJsselstein op straat neergestoken. Dat gebeurde rond 01.00 uur op de Wederiksingel in Montfoort.

De politie kon snel na het incident een 35-jarige man uit Montfoort als verdachte aanhouden. Het meisje, dat werd gevonden naast haar fiets, is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met het meisje gaat.

Lees ook: Verdachte steekincident Montfoort is mogelijk Syrische statushouder

Buren van de verdachte reageren vol ongeloof op zijn daad. “Een heel sympathieke, aardige, bescheiden man. Daar schrik ik echt van”, vertelt een man. Hoewel het motief van de vluchteling nog onbekend is, viel het omwonenden wel op dat er nog maar weinig meubels in de woning van de man stonden. “Zijn huis was voor driekwart leeg, er stonden bijna geen meubels in. Dus misschien heeft hij te horen gekregen dat hij weg moest. Dat weten wij ook niet.”

Burgemeester: ‘Dit raakt ons allemaal’

Burgemeester van Montfoort Petra van Hartskamp kwam ook langs bij het protest maandagavond, zij vertelt daarover het volgende aan Hart van Nederland: “Een relatief grote opkomst vanavond en heel veel emotie en dat is heel begrijpelijk. Dit raakt ons allemaal, het raakt mij ook. En dat zie je vanavond terug met alle emotie hier.”

Over de onrust die er onder inwoners bestaat over de huisvesting van statushouders zegt zij: “Dat is nou juist een discussie die ik met hen wil voeren, daar zitten wellicht heel veel onbegrepen vragen bij en die wil ik juist met hen bespreken, maar dit is niet het moment om daarover in gesprek te gaan.” De burgemeester laat verder ook weten dinsdagochtend meteen contact op te nemen met een aantal aanwezigen en hen te bellen, om direct een afspraak te maken, “want belofte maakt schuld en ik neem ze ook zeer zeker serieus”.

Lees ook: Steekpartij Montfoort mogelijk wanhoopsdaad, ‘verdachte woont in bijna leeg huis’

Tot slot bevestigt de burgemeester dat de verdachte een statushouder is: “Het gaat inderdaad om een statushouder, [..] maar het gaat ook over een incident. De mensen hier zijn bezorgd over de veiligheid en de veiligheid is veel meer dan dat en ga ik graag over met ze in gesprek, daar waren we overigens al over in gesprek en daar blijven we over in gesprek.”

De burgemeester liet zondag in een eerste schriftelijke reactie al weten intens mee te leven met het slachtoffer en haar familie.

Oproep voor protest

Zondagavond verscheen in een Facebookgroep voor Montfoortenaren een oproep om te protesteren tegen het huisvestingsbeleid: ”We maken ons zorgen als het gaat om de veiligheid in onze prachtige stad. Mensen willen het probleem niet zien of er wordt weggekeken. Feit is echter dat in bepaalde delen van Montfoort statushouders voor veel overlast zorgen. Zo zijn er bepaalde wijken waar (jonge) statushouders zorgen voor intimidatie naar bewoners toe”, valt er te lezen.

Het bericht gaat verder: ”Dit loopt zo erg uit de hand dat er zelfs bedreigingen zijn voorgevallen. Het verschrikkelijke incident van gisteren is de druppel geweest die de emmer heeft doen overlopen. Genoeg is genoeg! Maandagavond om 19:00 bij het gemeentehuis willen we vreedzaam protesteren tegen het huidige woning/vluchtelingen beleid van de gemeente Montfoort. Een vreedzaam protest op 1,5 meter met mondkapjes.”