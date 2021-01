Steekpartij Montfoort mogelijk wanhoopsdaad, 'verdachte woont in bijna leeg huis'

Het neersteken van een 16-jarig meisje afgelopen nacht in Montfoort was mogelijk een wanhoopsdaad. De 35-jarige opgepakte verdachte zou een vluchteling zijn die in een bijna leeg huis woont. Buurtbewoners die de man kennen als sympathiek en bescheiden, reageren vol ongeloof op de steekpartij.

De steekpartij gebeurde rond 1:00 uur plaats op de Wederiksingel in de Utrechtse plaats. “Ik lag gewoon met mijn vriend in bed en op een gegeven moment hoorde we een gegil”, vertelt een buurtbewoonster aan Hart van Nederland. Als ze korte tijd later zwaailichten in de straat zien, besluit haar vriend naar buiten te gaan om poolshoogte te nemen.

Twee slippers

In het portiek voor hun woning zien ze twee slippers liggen. “Dus ik ga even boven kijken, want daar woont een man die er pas net een paar maanden woont. En toen stond de voordeur open”, vertelt de vriend van de vrouw. De man tipt direct de agenten die op de plaats van de steekpartij bezig zijn met het onderzoek. “Die zijn naar boven gegaan en hebben het huis doorzocht. En dat bleek dus van die man te zijn.”

Naar het schijnt zou de man zijn slippers in het portiek hebben uitgedaan om de achtervolging op zijn slachtoffers in te zetten. Hij stak op straat een het meisje neer, dat op dat moment samen met een vriendinnetje door de straat fietste. Het slachtoffer ligt op dit moment met onbekende verwondingen in het ziekenhuis.

Bijna geen meubels

Buren van de verdachte reageren vol ongeloof op zijn daad. “Een heel sympathieke, aardige, bescheiden man. Daar schrik ik echt van”, vertelt een man. Hoewel het motief van de vluchteling nog onbekend is, viel het omwonenden wel op dat er nog maar weinig meubels in de woning van de man stonden. “Zijn huis was voor driekwart leeg, er stonden bijna geen meubels in. Dus misschien heeft hij slecht nieuws te horen gekregen of heeft hij te horen gekregen dat hij weg moest. Dat weten wij ook niet.”

