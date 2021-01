De 35-jarige man die in de nacht van zaterdag op zondag een 16-jarig meisje neerstak in Montfoort is volgens de lokale politieke partij Lokaal Montfoort een Syrische statushouder. Het meisje ligt op dit moment nog met onbekende verwondingen in het ziekenhuis.

De politieke partij stelt vragen naar aanleiding van de steekpartij. Zo willen ze weten of de verdachte inderdaad een statushouder is die woont in Montfoort en of de man bekend is bij de politie en autoriteiten.

Lees ook: Meisje (16) neergestoken in Montfoort, politie houdt 35-jarige verdachte aan

Onderzoek

Het slachtoffer, zelf afkomstig uit IJsselstein, werd rond 1:00 uur op de Wederiksingel in Montfoort neergestoken. De politie kon de verdachte snel aanhouden en doet onderzoek naar de toedracht. Ze laten weten niet te kunnen ontkennen noch bevestigen dat het gaat om een vluchteling.

Burgemeester van Montfoort Petra van Hartskamp laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat ze geschokt is door wat er gebeurd is. Inhoudelijk wil ze nog nergens op reageren.

Beeld: Egberts Media

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.