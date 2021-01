Meisje (16) neergestoken in Montfoort, politie houdt 35-jarige verdachte aan

In het Utrechtse Montfoort is in de nacht van zaterdag op zondag een 16-jarig meisje uit IJsselstein op straat neergestoken. Dat gebeurde op de Wederiksingel.

De politie heeft een 35-jarige man uit Montfoort als verdachte aangehouden. Het meisje, dat werd gevonden naast haar fiets, is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Afgelopen nacht rond 01.00 uur werd in #Montfoort een 16-jarig meisje uit IJsselstein op straat neergestoken. Dat gebeurde op de Wederiksingel. De verdachte kon snel worden aangehouden. Het gaat om een 35-jarige man uit Montfoort. Een onderzoek naar de toedracht is ingesteld. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) January 10, 2021

ANP

